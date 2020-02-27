2020-02-27T14:47:46+03:00
Общество

Игрок уральского «Автомобилиста» попал в топ-10 самых богатых спортсменов по версии Forbes

Доходы Павла Дацюка оценили в 63,6 миллиона долларов
Мария Трапезникова
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Доходы Павла Дацюка оценили в 63,6 миллиона долларовДоходы Павла Дацюка оценили в 63,6 миллиона долларовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Игрок екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за последние 10 лет по версии Forbes, заняв шестую строчку списка. Журнал оценил его доходы в 63,6 миллиона долларов.

За почти 15 лет в НХЛ Дацюк дважды выиграл Кубок Стэнли и собрал целую коллекцию личных призов. Всего в НХЛ сыграл 1110 матчей, набрав 1031(356+675) очко. По итогам сезонов НХЛ 4 раза получал «Леди Бинг Трофи» - приз, который вручается игроку за джентльменское поведение на льду и честную спортивную борьбу в сочетании с высоким мастерством, а также трижды «Фрэнк Селки Трофи» - приз лучшему форварду оборонительного плана.

Летом прошлого года Дацюк подписал годовой контракт с екатеринбургским ХК «Автомобилист» и стал его официальным нападающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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