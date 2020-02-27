Защита детей и пенсионеров: свердловский омбудсмен рассказала, какие поправки хотят внести в новую Конституцию

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:29:04+03:00

Предложения, которые приходят на почту Татьяне Мерзляковой, рассматриваются и отправляются на обсуждение рабочей группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложения, которые приходят на почту Татьяне Мерзляковой, рассматриваются и отправляются на обсуждение рабочей группы

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Накануне Президент РФ Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений к поправкам в Конституцию. В состав группы вошла и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая поделилась, что же обсуждали на встрече. По ее словам, уральцы наиболее активно присылали ей на почту различные предложения.

Так, среди тем омбудсмен назвала расширение списка тяжелых заболеваний, по которым государство гарантирует лекарственное обеспечение, обязательства по ежегодному отчету ЦБ РФ перед Госдумой и другие. Очень много инициатив затронули и соблюдения трудовых прав, которые, по мнению людей, требуют особой защиты.

- Больше всего, наверное, в этот раз предложено поправок, связанных с детством, - рассказала Татьяна Мерзлякова. - Я надеюсь, что это как-то нашу Конституцию особенно украсит. Действительно, уважение к детям всегда было в традициях нашего народа.

Еще две темы, которые долго обсуждали - дополнительное образование и индексация пенсии работающим пенсионерам. По словам омбудсмена, все эти «продуманные, выношенные людьми» инициативы обязательно попадут по адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU