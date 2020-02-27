«Что-то не поделили и набросились друг на друга с кулаками»: в Екатеринбурге подрались водители маршруток
В центре Екатеринбурга, в районе Цирка, сегодня произошла очередная потасовка между водителями маршруток №056 и №018. Драку сумела заснять на видео пассажирка другого автобуса, поделившись им с сообществом «Инцидент Екатеринбург».
- Ехали возле цирка. Пока стояли в пробке, увидела, как один водитель выбежал из автобуса №056, подошел к другому, который был в №018, и начал бить его в лицо, пока тот сидел, - рассказывает Камила. - Второй водитель начал закрывать дверь, а другой продолжал бить. В итоге и второй вышел - и началась драка.
В Екатеринбурге водители маршруток что-то не поделили и решили подраться.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
«Комсомолка» запросила информацию о происшествии в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Однако там ответили, что к ним заявлений ни от одного из водителей не поступало. В компании ООО «Декар-Бас», которая обслуживает маршрут №056, сказали, что первый раз слышат о происшествии, пообещали все проверить и прокомментировать ситуацию чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU