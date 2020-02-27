2020-02-27T14:12:00+03:00
Происшествия

«Что-то не поделили и набросились друг на друга с кулаками»: в Екатеринбурге подрались водители маршруток

Стычка произошла днем прямо у Цирка
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В центре Екатеринбурга, в районе Цирка, сегодня произошла очередная потасовка между водителями маршруток №056 и №018. Драку сумела заснять на видео пассажирка другого автобуса, поделившись им с сообществом «Инцидент Екатеринбург».

- Ехали возле цирка. Пока стояли в пробке, увидела, как один водитель выбежал из автобуса №056, подошел к другому, который был в №018, и начал бить его в лицо, пока тот сидел, - рассказывает Камила. - Второй водитель начал закрывать дверь, а другой продолжал бить. В итоге и второй вышел - и началась драка.

В Екатеринбурге водители маршруток что-то не поделили и решили подраться.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

«Комсомолка» запросила информацию о происшествии в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Однако там ответили, что к ним заявлений ни от одного из водителей не поступало. В компании ООО «Декар-Бас», которая обслуживает маршрут №056, сказали, что первый раз слышат о происшествии, пообещали все проверить и прокомментировать ситуацию чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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