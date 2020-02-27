2020-02-27T13:52:13+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле на школах установят памятные доски об учителях-ветеранах

Это сделают к 75-летию Великой Победы
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле на школах установят памятные доски об учителях-ветеранахВ Нижнем Тагиле на школах установят памятные доски об учителях-ветеранахФото: Артем КИЛЬКИН
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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, сразу на двух школах в ближайшее время установят памятные доски в честь учителей-ветеранов. Такое решение было принято сегодня первым заместителем главы города Вячеславом Горячкиным.

Первая табличка появится на фасаде школы №23. На ней увековечат память об Александре Ветошкине - одном из ее руководителей и человеке, который, по словам его коллег, в 60-70-е годы не только сформировал лицо школы, но и вывел школу в число лучших в Нижнем Тагиле.

- Александр Федорович являлся не только отличником народного просвещения. С 1943 года до окончания войны он сражался в рядах Красной Армии с гитлеровскими оккупантами, - рассказали в пресс-службе мэрии.

А на фасаде школы №87 повесят мемориальную доску Анатолию Кайнову, который с 1961 по 1985 годы был ее директором.

Мы, кстати, не так давно рассказывали, что в Екатеринбурге тоже планируют почтить память героев войны - ветеранов тыла. В честь них на Уралмаше построят интерактивный музей-памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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