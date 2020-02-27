2020-02-27T13:20:58+03:00
Общество

В Екатеринбург едут исполнители знаменитой песни Felicita

Концерт Аль Бано и Рамины Пауэр назначен на 10 марта
Мария Трапезникова
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Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
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Через две недели, 10 марта, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет концерт легендарных музыкантов и исполнителей песни Felicità, которая в 80-х годах буквально взорвала советскую эстраду, - Аль Бано и Рамины Пауэр. Итальянцы приедут в Екатеринбург впервые и выступят на сцене Конгресс-холла.

- Их песни, невероятно мелодичные и потрясающе красивые, стали любимыми среди миллионов поклонников в нашей стране, - говорится в анонсе на официальном портале «Екатеринбург-Экспо». - Свой хит музыканты впервые исполнили на престижном итальянском фестивале в Сан-Ремо.

А в 1984 году впервые приехали в СССР, чтобы поучаствовать в съемках фильма «Волшебная белая ночь» в Санкт-Петербурге. Концерт известного дуэта назначен на 20:00, а двери для гостей откроют уже в 18:00. Цены на билеты стартуют от двух тысяч рублей. ВИП-пакет (отдельный вход, парковка, столик и лучшие виды) - от 4 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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