2020-02-27T13:08:18+03:00
Общество

Половина читателей в России отказались от мужских журналов

Тиражи изданий катастрофически падают
Лев ИСТОМИН
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Читатели журналов ушли в интернетЧитатели журналов ушли в интернетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году общий тираж мужских журналов на разные темы составил 5 930 000 экземпляров. За пять лет тиражи сократились на 52%: в 2014 году россияне раскупили 11 290 000 журналов.

В категорию мужские журналы входят издания на самые разные темы, среди которых: автомобили, охота, рыбалка, эротика и компьютеры. При этом категория эротики практически исчезла с печатного рынка, пишет издание NEWS.ru.

Вся информация интимного характера сегодня переместилась в интернет, поэтому журналы на эту тему перестали пользоваться спросом. Также в России почти исчезли издания на компьютерную тематику, потому что эта информация также активно перемещается в Сеть.

Пока еще пользуются спросом журналы на автомобильные темы, но и они постепенно уходят с рынка. Удивительно, но на плаву остаются мужские издания на тему здоровья, хотя информации об этом также предостаточно в интернете. Дело в том, что бумажные издания, посвященные темам здоровья, вызывают большее доверие у читателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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