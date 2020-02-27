2020-02-27T12:54:04+03:00
Общество

280 тысяч тонн снега за месяц: коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с сугробами

На дорогах сегодня работают больше 400 человек
Мария Трапезникова
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На дорогах сегодня работают больше 400 человекНа дорогах сегодня работают больше 400 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коммунальщики Екатеринбурга со вчерашнего дня продолжают упорную борьбу с сугробами и непогодой, которая обрушилась на Урал в последние дни зимы и продержится еще несколько дней. Только за вчерашний день на снежные полигоны было вывезено больше двух тонн снега.

В ночь на 27 февраля на улицах работало 272 спецмашины и 148 дорожных рабочих. За это время на дороги было высыпано более 100 тонн противогололедных материалов и еще 46 тонн мелкофракционного щебня - на тротуары. С улиц вывезли более пяти тысяч тонн снега.

Сегодня, 27 февраля, дороги расчищают от завалов 180 спецмашин и 416 рабочих. Всего за февраль коммунальщики вывезли за пределы Екатеринбурга больше 279 тысяч тонн снега.

Кстати, в минувшие выходные мы рассказывали, что уборка снега в разных районах ведется по-разному. Так, в Октябрьском районе все было настолько плохо, что мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому даже пришлось уволить его главу и сделать предупреждение начальникам ДЭУ в Орджоникидзевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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