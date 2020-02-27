Штраф или лишение прав: за праздники полицейские поймали больше 900 любителей выезжать на встречку

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе, в праздники, на всей территории Свердлвоской области прошли очередные рейды, в ходе которых инспекторы ГИБДД ловили любителей нарушать правила и выезжать на полосу встречного движения. Полицейские составили 952 материала, которые уже в ближайшее время будут рассмотрены в судах.

- Водителям, допустившим эти нарушения, грозят штрафы в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Также автоинспекторы поймали еще 39 водителей, которые нарушили правила повторно. Им теперь грозит лишение прав на год.

С начала года на территории региона в лобовых авариях уже погибли 27 человек и еще 177 получили травмы различной степени тяжести. В основном, эти ДТП происходят на трассах, где скорости выше, чем на городских улицах. В среднем, в каждом таком ДТП два человека получают серьезные травмы, а в каждом третьем погибает человек.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД, заботиться о своих пассажирах и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU