2020-02-27T11:53:33+03:00
Общество

Свердловские спасатели отлавливают любителей ходить по тонкому льду

Чтобы обезопасить горожан специалисты МЧС устраивают регулярные рейды по озерам и рекам области
Мария Трапезникова
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Чтобы обезопасить горожан специалисты МЧС устраивают регулярные рейды по озерам и рекам областиЧтобы обезопасить горожан специалисты МЧС устраивают регулярные рейды по озерам и рекам областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии весны свердловские спасатели начали отлавливать любителей гулять по тонкому льду. Первые «рейды» прошли с 20 по 26 февраля. Всем рыбакам разъясняли, как обезопасить себя, рассказывали о способах оказания первой помощи, а также вручали им наглядную агитацию.

- Подобные профилактические рейды необходимы, поэтому на протяжении всего зимнего периода спасатели будут выходить и проводить беседы с населением, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации еще раз напомнили, что особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед - такой цвет он получает во время оттепели, изморози или дождя. Толщина и прочность льда зависят от температуры воздуха, солености воды, глубины, скорости течения и других факторов. На водоемах, которые находится в черте города, менее прочный лед, чем в тех, которые за его пределами.

- Нередко рыбаки выбуривают во льду лунки и не огораживают их. За ночь отверстие затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и ее порой трудно заметить, - добавили в мэрии. - Такие места особо опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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