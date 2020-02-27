2020-02-27T11:19:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге месяц ищут мужчину с татуировками на спине и животе

Виталий Гаврилов пропал еще 27 января
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Волонтеры и полиция Екатеринбурга уже месяц разыскивают 39-летнего Гаврилова Виталия Александровича. Мужчина пропал еще 27 января. О том, куда он мог отправиться - неизвестно. Поисками занимается ПСО «Лиза Алерт».

Особые приметы: татуировки на спине и животе.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и темно-карие глаза.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и коричневую шапку-ушанку.

Если вы вдруг видели где-то Виталия Александровича или знаете, где он может находиться, обязательно позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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