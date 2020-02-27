«Выдавливал мне глаза»: житель Академического чуть не лишился зрения в драке с незнакомцем, ломившимся к нему в квартиру

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:21:11+03:00

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Один из жителей Академического района по имени Константин едва не лишился зрения. Все произошло 16 февраля на улице во дворе дома №6 на улице Павла Шаманова.

На кадрах видео, опубликованном УК «Академическая», видно, как двое мужчин сначала беседуют возле подъезда, а потом их разговор переходит в драку. Разнять дерущихся пытаются случайные прохожие, но сделать это не получается. Остановить конфликт удалось только сотрудникам группы быстрого реагирования.

Житель Академического едва не лишился глаз в драке с незнакомцем .Видео: УК "Академический"

Пострадавший Константин (тот самый, который едва не лишился зрения) рассказал свою версию произошедшего.

- Я пошел в магазин. В этот момент мне позвонила жена, сказала, что неизвестный мужчина минут 10 ломится в дверь нашей квартиры. Я пошёл в сторону дома, по пути набрал «Гарант», объяснил ситуацию и вызвал ГБР. Когда подошёл к подъезду, увидел незнакомого пьяного мужчину. Набрал жену, описал его, и она сказала, что он похож на того, кто пытался выломать наши двери, - приводит слова Константина пресс-служба УК «Академический».

Сейчас Константин на больничном, восстанавливает зрение, которое после нападение начало резко падать. Фото: УК "Академический"

Константин рассказал, что он подошел к мужчине и начал спрашивать, зачем он пытался попасть к нему в квартиру. После этого приехало такси незнакомца. Чтобы не дать оппоненту уйти, Константин начал его удерживать. Тогда и началась драка.

- Он набросился на меня и начал выдавливать мне глаза. Выскочила жена, и мы удерживали его уже вдвоём. После я отсмотрел записи и увидел равнодушие прохожих, один только молодой человек помог набрать полицию, при этом я уже сам успел до этого позвонить и в 911, и 002, и 102, и оперативным дежурным по Екатеринбургу и даже Свердловской области, - уточняет Константин.

Также он выразил благодарность сотрудникам ЧОПа, который патрулирует район.

- Если бы не они, я сейчас минимум бы без левого глаза остался, - подытожил мужчина.

Информацию о произошедшем подтвердили в полиции. Там уточнили, что оба мужчины написали заявления друг на друга.

- 16 февраля в отдел полиции номер 4 по данному факту поступило сообщение. Оба мужчины написали друг на друга заявления. По данному факту проводится проверка. Оба заявителя направлены на судмедэкспертизу для установления тяжести вреда здоровью. В действиях обоих мужчин усматриваются признаки статьи 6.1.1 (побои) административного кодекса, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU