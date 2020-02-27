«Уральские авиалинии» заплатят 82 тысячи за потерянный чемодан

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:51:37+03:00

Екатеринбуржцы летели из Турции, сдали в багаж шесть сумок, а по прилету получили только пять

Изменить размер текста: A A

В мае прошлого года семья екатеринбуржцев возвращалась из Анталии домой и летела рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». В турецком аэропорту они сдали в багаж шесть чемоданов, а когда прилетели в Екатеринбург, не досчитались одного. Оказалось, его потеряли.

- Службой розыска багажа был составлен соответствующий акт, также по факту утраты чемодана сотрудниками линейного отдела МВД в Кольцово было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В течение трех недель чемодан так и не нашли. Тогда семья обратилась к авиакомпании с требованием возместить ей ущерб потерянных вещей, однако ее проигнорировали. Тогда они пошли в районный суд и потребовала взыскать с авиакомпании компенсацию в размере 91 тысячи, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. С «Уральских авиалиний» взыскали 127 тысяч рублей. Однако она не согласилась с решением и решила обжаловать его в областном суде.

- Представитель ответчика указал в жалобе, что авиакомпания является ненадлежащим ответчиком по делу, так как рейс был чартерным, оплачен в рамках реализации туристского продукта, - добавили в пресс-службе. - Следовательно, туроператор несет ответственность за это.

В итоге, Свердловский областной суд изменил решение первой инстанции и снизил размер компенсации, обязал «Уральские авиалинии» выплатить семье 81,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU