2020-02-27T10:24:13+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в Екатеринбург

Летать будут раз в неделю по средам
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в Екатеринбург«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый прямой рейс из Якутска. Первые рейсы полетят из северного городка в Екатеринбург уже 19 мая. В столице Урала якутяне смогут сделать пересадку и дальше отправиться в Санкт-Петербург.

Летать в авиакомпании планируют все лето - вплоть до 21 октября. Рейсы из Якутска будут совершаться по средам. Из Санкт-Петербурга в Якутск через Екатеринбург - по вторникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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