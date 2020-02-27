«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в Екатеринбург
Летать будут раз в неделю по средам
«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый прямой рейс из Якутска. Первые рейсы полетят из северного городка в Екатеринбург уже 19 мая. В столице Урала якутяне смогут сделать пересадку и дальше отправиться в Санкт-Петербург.
Летать в авиакомпании планируют все лето - вплоть до 21 октября. Рейсы из Якутска будут совершаться по средам. Из Санкт-Петербурга в Якутск через Екатеринбург - по вторникам.
ИСТОЧНИК KP.RU