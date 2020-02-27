2020-02-27T10:02:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор стрелку, устроившему пальбу из автомата в новогоднюю ночь

Эдуард стрелял прямо во дворе собственного дома [видео]
Евгений Стоянов
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В момент стрельбы Эдуард был сильно пьян. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"В момент стрельбы Эдуард был сильно пьян. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"
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Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине по имени Эдуард, который встретил Новый год необычным способом. Он вышел во двор своего дома и устроил стрельбу из автомата. Пальба попала на запись видеокамеры.

Когда Эдуарда задержала полиция, то он объяснил, что устроил стрельбу из-за того, что сильно обрадовался наступлению Нового года. Правда, рассказать о произошедшем более подробно Эдуард не смог, так как был сильно пьян.

— Убить или ранить человека из такого ствола невозможно. Это охолощенный светозвуковой автомат, свободно продающийся в специализированных магазинах, — описывал технические характеристики оружия пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Против стрелка завели уголовное дело. Сегодня Эдуарду вынесли приговор.

- Подразделением дознания в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сегодня Октябрьский суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Стреляют из автомата во дворе дома.Видео от подписчика

ИСТОЧНИК KP.RU

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