2020-02-27T09:55:26+03:00
Происшествия

«Долго не мог вспомнить, что произошло»: уральца, пытавшегося убить соседа, отправили под суд

Во время пьяных посиделок мужчины сильно поругались, и один из них вспылил
Мария Трапезникова
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Жизнь мужчина спасла его супругаЖизнь мужчина спасла его супругаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поселке Арти, что в Свердловской области, завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Угроза убийством». Во время пьяных посиделок мужчина сильно поругался со своим соседом и решил его убить.

- Он вооружился ножом, повалил соседа на пол, сел сверху и нанес ножом не менее четырех ударов в область лица, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Однако жена пострадавшего подоспела вовремя - она оттащила мужчину, не дав ему заколоть своего супруга.

Мужчина в сердцах начал оскорблять женщину и угрожать ей смертью. Тогда она пообещала вызвать полицию. Слова подействовали, и преступник бросился бежать прочь.

- Сыщики уголовного розыска «по горячим следам» установили местонахождение подозреваемого - ранее не судимого местного жителя. Он долго не мог вспомнить, что же на самом деле произошло между ним и его соседом, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Не вмешайся в конфликт жена потерпевшего, которая в пиршестве участия не принимала, находясь в соседней комнате, эта история наверняка закончилась бы трагически.

Свою вину мужчина признал частично. Сейчас он содержится под стражей. Следователи СКР закончили расследовать уголовное дело и передали в Артинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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