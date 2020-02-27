2020-02-27T09:30:48+03:00
Общество

Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 году

Зимой этого года начнут убирать первую часть, а летом следующего - вторую
Мария Трапезникова
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Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 годуВременные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Временные трибуны на стадионе «Екатеринбург Арена», которые установили после реконструкции к чемпионату мира по футболу, разберут только в 2021 году. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

- На сегодняшний день пока что по ним проектная документация не готова. Зимой, после окончания первой части следующего чемпионата, начнут разбор первой части трибун, а летом 2021 года закончат разбор второй, - отметили там.

Кроме трибун, на стадионе планируют слегка уменьшить ложу для прессы, которая сейчас занимает слишком много места, и на освободившемся участке добавить еще больше сидений для зрителей.

Изначально планировалось, что торчащие «уши» разберут сразу же после чемпионата мира и передадут свердловским муниципалитетам. Однако этого не произошло. Кстати, оценили их разбор почти в 571 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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