Пытался потушить сам, но не вышло: под Екатеринбургом вспыхнула иномарка

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:56:32+03:00

Водитель оставил машину и побежал за помощью, но когда вернулся, она уже полностью сгорела

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Сегодня утром, около 8:20, многие автовладельцы, проезжающие по ЕКАД, недалеко от ТЭЦ, могли заметить полыхающую в снегу иномарку без водителя. Его не было ни внутри, ни снаружи. «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что предварительная причина возгорания - технические неполадки в машине, из-за чего она сама и загорелась.

- Оказалось, что водитель пытался самостоятельно потушить автомобиль, но у него не вышло, и он убежал за помощью в ближайшее кафе. Но когда он вернулся, машина уже полностью сгорела, - рассказали в пресс-группе ведомства.

Под Екатеринбургом загорелся автомобиль.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Вместе с тем, в полиции все равно проводят проверку. Сам хозяин с заявлением не обращался. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU