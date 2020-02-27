Отделались синяками: на окраине Екатеринбурга в ДТП пострадали девочки

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:57:45+03:00

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Этим утром, около 7:15, в Екатеринбурге, в районе Академического, произошло произошло ДТП, в результате которого пострадали три маленьких ребенка. К счастью, как «КП-Екатеринбург» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу, они отделались лишь небольшими ушибами.

- Автомобиль Toyota двигался по улице Мехренцева со стороны улицы Академика Сахарова. При повороте налево он пропускал двигавшиеся в прямом направлении автомобили. Тогда и произошло столкновение с Chevrolet, - рассказали в ведомстве.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Три девочки - восьми, девяти и одиннадцати лет - получили лишь небольшие ушибы. Мама везла их в школу. Они находились на заднем сидении машины в удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему и отделались синяками. Прибывшие на место врачи их осмотрели и отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU