2020-02-27T08:13:36+03:00
Общество

«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят новую столовую

Подрядчика определят уже 6 марта
Мария Трапезникова
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«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят столовую«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят столовуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который разработает проект новой столовой «золотой» школы №106 на Вторчермете. Здание в своем фирменном стиле отреставрировал местный бизнесмен и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Он же предлагал своей собственный проект, но его отклонили.

- Общая площадь столовой - полторы тысячи квадратных метров. Нужно будет установить обеденную зону на 300 мест [в два раза больше, чем есть сейчас - прим.ред.], кухню и кабинет заведующей, - говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Подрядчику, выигравшему конкурс, нужно будет разработать проект в соответствии с санитарными требованиями к школьным столовым. концепция должна быть представлена в формате 4D-модели с описанием всех материалов, площадей и мощностей.

Конкурс продлится до 6 марта. Победителю за работу заплатят 6,24 миллиона рублей. Согласно плану, новую столовую нужно будет построить уже к следующему году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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