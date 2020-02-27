На Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил закон
Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, накануне сотрудники транспортной прокуратуры вместе со специалистами Россельхознадзора сравняли с землей еще 90 килограмм винограда. На него не было документов о происхождении, что было нарушением.
- Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности осуществлял реализацию винограда, весом более 90 килограмм, в отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих страну происхождения, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В связи с этим было принято решение изъять все фрукты и уничтожить на специальном полигоне. А вчера мы рассказывали, что точно такую же операцию проверил под Екатеринбургом - там специалисты сравняли с землей 775 килограммов яблок, граната и даже шампиньонов. На них не было маркировок.
ИСТОЧНИК KP.RU