2020-02-27T07:47:24+03:00
Общество

На Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил закон

На нем не было документов о стране происхождения
Мария Трапезникова
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На Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил законНа Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил законФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, накануне сотрудники транспортной прокуратуры вместе со специалистами Россельхознадзора сравняли с землей еще 90 килограмм винограда. На него не было документов о происхождении, что было нарушением.

- Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности осуществлял реализацию винограда, весом более 90 килограмм, в отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих страну происхождения, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с этим было принято решение изъять все фрукты и уничтожить на специальном полигоне. А вчера мы рассказывали, что точно такую же операцию проверил под Екатеринбургом - там специалисты сравняли с землей 775 килограммов яблок, граната и даже шампиньонов. На них не было маркировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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