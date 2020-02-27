На Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил закон

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:47:24+03:00

На нем не было документов о стране происхождения

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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, накануне сотрудники транспортной прокуратуры вместе со специалистами Россельхознадзора сравняли с землей еще 90 килограмм винограда. На него не было документов о происхождении, что было нарушением.

- Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности осуществлял реализацию винограда, весом более 90 килограмм, в отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих страну происхождения, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с этим было принято решение изъять все фрукты и уничтожить на специальном полигоне. А вчера мы рассказывали, что точно такую же операцию проверил под Екатеринбургом - там специалисты сравняли с землей 775 килограммов яблок, граната и даже шампиньонов. На них не было маркировок.

ИСТОЧНИК KP.RU