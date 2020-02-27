С перевесом в 75 очков: уральские «лисицы» обыграли турчанок

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Екатеринбурге прошел заключительный матч группового этапа Евролиги между сборными УГМК и турецким «Чукурова». Стартовый десятиминутный отрезок,а затем и всю вторую четверть уральская сборная провела в своей излюбленной манере: в защите полностью перекрыли подступы к своему кольцу, а в нападении активно двигали и делились мячом.

- И вот уже к большому перерыву УГМК добился невероятного преимущества в 50 очков, полностью сняв вопрос о победителе в этой встрече, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

После смены сторон ситуация на паркете практически не изменилась. «Лисицы» задавали темп игры и полностью переиграли турчанок по всем статистическим выкладкам. Таким образом, матч завершился с перевесом в 75 очков - 112:37.

Фото: БК УГМК

- Рад окончанию группового этапа Евролиги и очень доволен сегодняшней игрой. Мы очень командно сыграли, делились мячом и использовали все возможности, - прокомментировал главный тренер УГМК Мигель Мендес.

В четвертьфинальную серию игр плей-офф Евролиги УГМК вступает с первой строчки турнирного расклада, где встретятся с командой, занявшей четвертое место в группе «Б». А ближайший матч уралочки проведут в рамках второго круга Регулярного чемпионата страны уже 1 марта, в гостях у «Спарты энд К» из Видного.

ИСТОЧНИК KP.RU