2020-02-27T07:01:42+03:00
Общество

Тепло, ветрено и снежно: какими будут последние дни зимы в Екатеринбурге

Рассказываем, стоит ли утепляться и надевать калоши от грязи
Мария Трапезникова
Поделиться:
Последние дни зимы будут снежными, теплыми и ветренымиПоследние дни зимы будут снежными, теплыми и ветренымиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вот и начался обратный отсчет последних зимний дней. Уже в это воскресенье наступит календарная весна и выглянет, наконец, солнышко. А мы пока рассказываем, какую погоду синоптики из Уралгидрометцентра пообещали в последние дни февраля.

В четверг, 27 февраля, утром на дорогах может быть гололедица, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +2. Порывы ветра могут достигать 15 м/сек.

В ночь на пятницу, 28 февраля, будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 0…-2. Днем снег не утихнет и продолжит падать, а воздух прогреется до +5.

В ночь на субботу, 29 февраля, будет переменно облачно и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. Днем - все также без осадков и +4. Порывы ветра могут достигать 14 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 году
Пытался потушить сам, но не вышло: под Екатеринбургом вспыхнула иномарка
Отделались синяками: на окраине Екатеринбурга в ДТП пострадали девочки
«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят новую столовую
На Урале уничтожили 90 килограмм винограда, который нарушил закон
С перевесом в 75 очков: уральские «лисицы» обыграли турчанок
Тепло, ветрено и снежно: какими будут последние дни зимы в Екатеринбурге
Уральская биеннале стала лучшей выставкой года в России
Свердловское Минобразования предупредило школьников о вреде текстов Элджея
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга патрулируют улицы во время непогоды
«Ребенок вышел и напугался»: в Екатеринбурге семилетнего мальчика выгнали из автобуса
Сильный мокрый снег, ветер и гололед: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов
Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями
В МЧС назвали предварительную причину пожара в поселке Бутка
Завалило снегом: Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
Дельфин выступит в Екатеринбурге в нестандартном формате, непривычном даже для музыкантов
В Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллион
В Академическом мужчина задушил жену, когда она набросилась на него с ножом
На Урале в канализационном люке нашли тело мужчины
Уральский эксперт объяснил низкие цены на элитную недвижимость
В Екатеринбурге на берегу озера за 35 миллионов продают базу отдыха
МегаФон запустил 5G в роуминге
Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз