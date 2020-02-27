Тепло, ветрено и снежно: какими будут последние дни зимы в Екатеринбурге

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:01:42+03:00

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Вот и начался обратный отсчет последних зимний дней. Уже в это воскресенье наступит календарная весна и выглянет, наконец, солнышко. А мы пока рассказываем, какую погоду синоптики из Уралгидрометцентра пообещали в последние дни февраля.

В четверг, 27 февраля, утром на дорогах может быть гололедица, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +2. Порывы ветра могут достигать 15 м/сек.

В ночь на пятницу, 28 февраля, будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 0…-2. Днем снег не утихнет и продолжит падать, а воздух прогреется до +5.

В ночь на субботу, 29 февраля, будет переменно облачно и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. Днем - все также без осадков и +4. Порывы ветра могут достигать 14 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU