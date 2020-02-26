2020-02-26T20:20:41+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга патрулируют улицы во время непогоды

Госавтоинспекторы контролируют выезды из города, движение общественного транспорта и очистку проезжей части
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга патрулируют улицы во время непогоды. Госавтоинспекторы контролируют выезды из города, движение общественного транспорта и очистку проезжей части.

- Непогода привела к осложнению дорожной обстановки. В областном центре отмечается увеличение транспортных заторов. Во избежание затруднений в движении сотрудники ГИБДД контролируют выезд транспортных средств на перекрестки, если за ними образовался затор, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В ГИБДД напоминают, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать помощь водителям и при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Напомним, что сегодня вечером Екатеринбург встал в девятибалльную пробку. В дежурную часть поступило больше 100 сообщений о ДТП. В трех из них пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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