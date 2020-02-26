«Ребенок вышел и напугался»: в Екатеринбурге семилетнего мальчика выгнали из автобуса

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:43:29+03:00

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В Екатеринбурге сегодня рано утром в очередной раз высадили ребенка из автобуса из-за несработавшей «Е-карты». На остановке Восстания мама посадила семилетнего сына в 053 маршрутку, но уже через несколько минут увидела его напуганным на улице.

- Е-карту приклеила в рюкзак ему, нам подсказали в школе сделать так. Кондуктор не смогла пробить проездной, у нее терминал не смог отбить «Е-карту», и высадила 7-летнего мальчика из маршрутки. На улице было 7:30 утра, темновато. Ребенок вышел и напугался, заплакал. Ладно, я стояла на остановке напротив, - рассказала сообществу ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчица Оксана.

Женщина обратилась с жалобой на кондуктора к директору 053 маршрута. Как рассказали в «Инциденте Екатеринбург» кондуктора уже оштрафовали. На момент публикации материала получить комментарий от предприятия, обслуживающего автобус 053 маршрута не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU