«Ребенок вышел и напугался»: в Екатеринбурге семилетнего мальчика выгнали из автобуса
В Екатеринбурге сегодня рано утром в очередной раз высадили ребенка из автобуса из-за несработавшей «Е-карты». На остановке Восстания мама посадила семилетнего сына в 053 маршрутку, но уже через несколько минут увидела его напуганным на улице.
- Е-карту приклеила в рюкзак ему, нам подсказали в школе сделать так. Кондуктор не смогла пробить проездной, у нее терминал не смог отбить «Е-карту», и высадила 7-летнего мальчика из маршрутки. На улице было 7:30 утра, темновато. Ребенок вышел и напугался, заплакал. Ладно, я стояла на остановке напротив, - рассказала сообществу ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчица Оксана.
Женщина обратилась с жалобой на кондуктора к директору 053 маршрута. Как рассказали в «Инциденте Екатеринбург» кондуктора уже оштрафовали. На момент публикации материала получить комментарий от предприятия, обслуживающего автобус 053 маршрута не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU