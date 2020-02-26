2020-02-26T19:43:29+03:00
Общество

«Ребенок вышел и напугался»: в Екатеринбурге семилетнего мальчика выгнали из автобуса

У школьника не сработала «Е-карта»
Алина СУРИНА
Поделиться:
Терминал "не смог отбить" проездной школьникаТерминал "не смог отбить" проездной школьникаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сегодня рано утром в очередной раз высадили ребенка из автобуса из-за несработавшей «Е-карты». На остановке Восстания мама посадила семилетнего сына в 053 маршрутку, но уже через несколько минут увидела его напуганным на улице.

- Е-карту приклеила в рюкзак ему, нам подсказали в школе сделать так. Кондуктор не смогла пробить проездной, у нее терминал не смог отбить «Е-карту», и высадила 7-летнего мальчика из маршрутки. На улице было 7:30 утра, темновато. Ребенок вышел и напугался, заплакал. Ладно, я стояла на остановке напротив, - рассказала сообществу ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» подписчица Оксана.

Женщина обратилась с жалобой на кондуктора к директору 053 маршрута. Как рассказали в «Инциденте Екатеринбург» кондуктора уже оштрафовали. На момент публикации материала получить комментарий от предприятия, обслуживающего автобус 053 маршрута не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга патрулируют улицы во время непогоды
«Ребенок вышел и напугался»: в Екатеринбурге семилетнего мальчика выгнали из автобуса
Сильный мокрый снег, ветер и гололед: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов
Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями
В МЧС назвали предварительную причину пожара в поселке Бутка
Завалило снегом: Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
Дельфин выступит в Екатеринбурге в нестандартном формате, непривычном даже для музыкантов
В Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллион
В Академическом мужчина задушил жену, когда она набросилась на него с ножом
На Урале в канализационном люке нашли тело мужчины
Уральский эксперт объяснил низкие цены на элитную недвижимость
В Екатеринбурге на берегу озера за 35 миллионов продают базу отдыха
МегаФон запустил 5G в роуминге
Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз