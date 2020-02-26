Сильный мокрый снег, ветер и гололед: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:15:21+03:00

Непогода обрушится на регион сегодня вечером и завтра ночью

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Непогода обрушится на регион сегодня вечером и завтра ночью. По прогнозам синоптиков в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, гололед, усиление ветра до 25 м/с и сильные метели. В МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.

- Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности исключите поездки на автомобиле. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - предостерегают в МЧС Свердловской области.

Водителей также просят быть внимательными в условиях плохой видимости. Сегодня из-за плохих дорожных условий на дорогах региона произошло больше 40 ДТП.

Спасатели призывают не быть равнодушными и оказывать людям помощь в сложной ситуации. О происшествиях и авариях просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU