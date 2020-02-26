2020-02-26T18:33:38+03:00
Общество

Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов

Хозяева пытались провезти их из Таджикистана без документов
Алина СУРИНА
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов. Хозяева пытались провезти их из Таджикистана без документов.

- На волнистых попугаев должен быть ветеринарный сертификат для ввоза в Россию, - объяснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенники приняли решение отправить попугайчиков обратно в Таджикистан ближайшим рейсом, который будет 28 февраля. На родине птичек встретит знакомый пассажира, у которого забрали нелегальный «груз». До этого времени за попугайчиками будут ухаживать сотрудники таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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