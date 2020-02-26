Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов
Хозяева пытались провезти их из Таджикистана без документов
Фото: Уральское таможенное управление
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Уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов. Хозяева пытались провезти их из Таджикистана без документов.
- На волнистых попугаев должен быть ветеринарный сертификат для ввоза в Россию, - объяснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Таможенники приняли решение отправить попугайчиков обратно в Таджикистан ближайшим рейсом, который будет 28 февраля. На родине птичек встретит знакомый пассажира, у которого забрали нелегальный «груз». До этого времени за попугайчиками будут ухаживать сотрудники таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU