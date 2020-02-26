2020-02-26T18:15:24+03:00
Общество

Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями

Найденных виниловых птичек можно забрать себе
Алина СУРИНА
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Фото: Александр Янг/SAH ChatФото: Александр Янг/SAH Chat
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Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями. Виниловые фигурки птиц разместил по городу екатеринбургский художник Сергей Ермаков, более известный под псевдонимом Code501. Он работает в направлении Urban Art Vinyl - создание дизайнерских виниловых игрушек.

Фото: Александр Янг/SAH Chat

Фото: Александр Янг/SAH Chat

Пока Сергей разместил «курлыков» на стене здания на улице Розы Люксембург и на столбе у Главпочтамта. Птичек станет больше, если акция получит одобрение жителей города. Сергей рассказал, что, фигурки можно забирать себе.

- Забирать можно и нужно. Город живой, я не буду против, если кто-то пожелает себе трофей с охоты, - рассказал КП-Екатеринбург Сергей Ермаков.

«Арт-охоту» художник планирует продолжить до воскресенья, 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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