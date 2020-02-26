Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями
Екатеринбуржцев зовут на «арт-охоту» за весенними голубями. Виниловые фигурки птиц разместил по городу екатеринбургский художник Сергей Ермаков, более известный под псевдонимом Code501. Он работает в направлении Urban Art Vinyl - создание дизайнерских виниловых игрушек.
Фото: Александр Янг/SAH Chat
Пока Сергей разместил «курлыков» на стене здания на улице Розы Люксембург и на столбе у Главпочтамта. Птичек станет больше, если акция получит одобрение жителей города. Сергей рассказал, что, фигурки можно забирать себе.
- Забирать можно и нужно. Город живой, я не буду против, если кто-то пожелает себе трофей с охоты, - рассказал КП-Екатеринбург Сергей Ермаков.
«Арт-охоту» художник планирует продолжить до воскресенья, 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU