2020-02-26T17:47:50+03:00
Общество

В МЧС назвали предварительную причину пожара в поселке Бутка

В школе-интернате нарушили правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В МЧС назвали предварительную причину пожара в поселке Бутка Талицкого ГО. По словам специалистов, вероятно в школе-интернате нарушили правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

- Для выяснения всех обстоятельств пожара экспертами испытательной пожарной лаборатории будет проведена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена окончательная причина пожара и степень ответственности виновных лиц, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Напомним, Минувшей ночью в поселке Бутка Талицкого ГО Свердловской области произошел крупный пожар в местной школе-интернате. Спасатели эвакуировали из здания 29 детей и двоих взрослых. В пожаре никто не пострадал. Воспитанников отправили по домам, а интернат закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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