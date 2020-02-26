26 Февр. 2020 2020-02-26T17:47:50+03:00

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В МЧС назвали предварительную причину пожара в поселке Бутка Талицкого ГО. По словам специалистов, вероятно в школе-интернате нарушили правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

- Для выяснения всех обстоятельств пожара экспертами испытательной пожарной лаборатории будет проведена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена окончательная причина пожара и степень ответственности виновных лиц, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Напомним, Минувшей ночью в поселке Бутка Талицкого ГО Свердловской области произошел крупный пожар в местной школе-интернате. Спасатели эвакуировали из здания 29 детей и двоих взрослых. В пожаре никто не пострадал. Воспитанников отправили по домам, а интернат закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU