Завалило снегом: Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
Из-за сильного снега и гололеда Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Движение затруднено практически по всему центру города. В областном ГИБДД сообщают, что зарегистрировано больше 40 ДТП. В основном это мелкие столкновения по причине несоблюдения дистанции на заснеженной дороге.
- Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте, - обратились к уральцам в ГИБДД Свердловской области. - Если это невозможно, то необходимо быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию до других транспортных средств, не допускать резких и опасных манёвров.
Фото: Яндекс. Карты
В ГИБДД просят водителей при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость, вплоть до полной остановки, чтобы пешеходы могли безопасно перейти дорогу. Пешеходов также просят соблюдать правила дорожного движения.
В приложении Яндекс.Пробки екатеринбуржцы с негодованием комментируют дорожную ситуацию и пишут, что все так реагируют на снег, как будто ездят на велосипедах.
Фото: Яндекс.Пробки
Фото: Яндекс.Пробки
Фото: Яндекс.Пробки
ИСТОЧНИК KP.RU