Завалило снегом: Екатеринбург встал в девятибалльные пробки

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:08:38+03:00

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Из-за сильного снега и гололеда Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Движение затруднено практически по всему центру города. В областном ГИБДД сообщают, что зарегистрировано больше 40 ДТП. В основном это мелкие столкновения по причине несоблюдения дистанции на заснеженной дороге.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте, - обратились к уральцам в ГИБДД Свердловской области. - Если это невозможно, то необходимо быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию до других транспортных средств, не допускать резких и опасных манёвров.

Фото: Яндекс. Карты

В ГИБДД просят водителей при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость, вплоть до полной остановки, чтобы пешеходы могли безопасно перейти дорогу. Пешеходов также просят соблюдать правила дорожного движения.

В приложении Яндекс.Пробки екатеринбуржцы с негодованием комментируют дорожную ситуацию и пишут, что все так реагируют на снег, как будто ездят на велосипедах.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU