Дельфин выступит в Екатеринбурге в нестандартном формате, непривычном даже для музыкантов

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:31:58+03:00

Музыкант выступит в столице Урала в марте с новым альбомом «Край»

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20 марта на сцене Теле-клуба в Екатеринбурге выступит Дельфин. Музыкант едет в столицу Урала с новым альбомом «Край». Дельфин выступит в нестандартном формате, непривычном даже для музыкантов. Концерт пройдет в трёх отделениях в пространстве концертной площадки. По словам организаторов, это позволит зрителям максимально погрузиться в происходящее на сцене.

- Драматургия концерта условно разделит его на три полноценных акта, последовательно раскрывающих различные стороны образа Дельфина. Подача материала каждого из них будет отличаться палитрой выразительных средств и лирических акцентов, что позволит максимально раскрыться новым музыкальным откровениям и органично интегрировать уже знакомые слушателю произведения в общую концепцию программы, - рассказывают организаторы.

Новая работа Дельфина «Край» - это результат поиска новых образов и формулировок для агрессивных вызовов сегодняшнего дня. Как пишут в описании концерта, программа, с которой приедет в Екатеринбург музыкант наследует сложный дискурс предшествующего альбома «442», побуждая слушателя к ещё более острым вопросам и неочевидным выводам.

Добавим, что предыдущая студийная пластинка Дельфина «442» стала одним из главных русскоязычных релизов 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU