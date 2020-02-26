2020-02-26T14:59:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллион

Подрядчика выберут 17 марта
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллионВ Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллионФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга запланировали ремонт еще 11 участков дорог. Заказчиком выступила администрация, за работы она готова заплатить 471,5 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Конкурс продлится до 17 марта.

Дороги, которые планируется отреставрировать:

- развязка по улице 40-летия Комсомола;

- дорога по Родонитовой;

- участок Бахчиванджи от съезда;

- участок Латвийской от дома № 54 до Эстонской;

- участок Сибирского тракта от дома № 25 до Восточной;

- дорога по Испытателей;

- участок переулка Бокового от Испытателей до Реактивной;

- участок Военной от Титова до Патриса Лумумбы;

- участок Лыжников от Походной до Молодогвардейцев;

- дорога по Молодогвардейцев;

- участок Серова от Большакова до Авиационной;

ИСТОЧНИК KP.RU

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