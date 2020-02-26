В Екатеринбурге еще 11 дорог отремонтируют за 471 миллион
Власти Екатеринбурга запланировали ремонт еще 11 участков дорог. Заказчиком выступила администрация, за работы она готова заплатить 471,5 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Конкурс продлится до 17 марта.
Дороги, которые планируется отреставрировать:
- развязка по улице 40-летия Комсомола;
- дорога по Родонитовой;
- участок Бахчиванджи от съезда;
- участок Латвийской от дома № 54 до Эстонской;
- участок Сибирского тракта от дома № 25 до Восточной;
- дорога по Испытателей;
- участок переулка Бокового от Испытателей до Реактивной;
- участок Военной от Титова до Патриса Лумумбы;
- участок Лыжников от Походной до Молодогвардейцев;
- дорога по Молодогвардейцев;
- участок Серова от Большакова до Авиационной;
ИСТОЧНИК KP.RU