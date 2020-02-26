В Академическом мужчина задушил жену, когда она набросилась на него с ножом

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:35:46+03:00

31-летнего супруга доставили в больницу с резаными ранами, а его жена оказалась в морге

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В ночь на 25 февраля в новостройке по адресу Краснолесья,72 разыгралась семейная драма, закончившаяся смертью. Муж убил собственную жену, а сам с травмами от ножа угодил в больницу.

Утром 25 февраля в квартиру к семейной паре пришел родственник. Он обнаружил дома бездыханное тело 34-летней Татьяны. Ее мужа Алексея дома не было. Обеспокоенный родственник вызвал полицию, а Алексея начали искать оперативники. Вскоре силовикам удалось его найти. Полицейские восстановили примерную картину произошедшего.

В понедельник, 24 февраля, 31-летний Алексей пришел к себе домой изрядно навеселе. Мужчина лег спать. Примерно в три часа ночи он проснулся. Рядом с кроватью стояла 34-летняя супруга Татьяна. В руках у женщины был нож, рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, что между супругами произошло дальше. Сейчас в этом разбираются следователи. Доподлинно известно лишь то, что Алексей ударил свою благоверную в лицо, а затем начал душить. Это и стало причиной смерти женщины. Видимо, Татьяна не собиралась сдаваться без боя, и нанесла своему обидчику травмы. После того, как Алексея задержали оперативники, то им пришлось отправить мужчину в больницу. Медики констатировали у Алексея резаные раны левого и правого предплечий.

Сейчас все материалы по этом делу переданы в Следственный комитет. В пресс-службе регионального СУ СКР пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU