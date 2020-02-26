На Урале в канализационном люке нашли тело мужчины

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером, 25 февраля, на территории одного из предприятий Нижнего Тагила местные жители обнаружили тело мужчины. На место приехали следователи и выяснили, что признаков насильственной смерти нет.

- Предварительно установлено, что указанный мужчина в каких-либо трудовых отношениях с предприятием не состоял, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В тот момент, когда произошел инцидент, он находился на площадке демонтированного здания одного из цехов по собственной инициативе.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи Нижнего Тагила уже организовали доследственную проверку. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU