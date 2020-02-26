2020-02-26T14:27:10+03:00
Общество

Уральский эксперт объяснил низкие цены на элитную недвижимость

Самые дешевые квартиры – в Северной Осетии
Лев ИСТОМИН
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Часто жилье называют элитным условноЧасто жилье называют элитным условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Назван список регионов России, где можно дешевле всего купить элитную недвижимость на первичном рынке. В Северной Осетии за квадратный метр придется отдать всего 36,9 тысячи рублей, в Ингушетии39,6 тысячи рублей, а в Дагестане42,2 тысячи рублей. Также дешевая недвижимость продается в Костромской области - 44,7 тысячи рублей и в Ивановской области – 45,1 тысячи рублей.

При этом, если брать среднероссийский показатель, то за квадратный метр в элитной новостройке придется отдать 157,2 тысячи рублей. Самая дорогая недвижимость в этой сегменте - в Москве (303,7 тысячи рублей, Приморье (181,8 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге (181 тысяча рублей). Об этом со ссылкой на данные Росстата информирует NEWS.RU.

Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев говорит, что в регионах с низкими показателями цен на элитное жилье, невелика стоимость и остального жилья. Также эксперт отметил, что термин «элитное жилье» достаточно условный.

На стоимость, по словам Галеева, влияют два фактора. Это уровень экономического развития отдельных регионов, где цены на жилье зависят от платежеспособности граждан. Жилье, которое строят в таких регионах можно лишь условно назвать элитным.

- Потенциальный покупательский спрос и сам показатель средней цены по рынку не располагают с строительству элитного жилья. Каждый называет элитным то жилье, которое ему больше нравится, - заключает Рустем Галеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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