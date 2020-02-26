2020-02-26T14:20:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге на берегу озера за 35 миллионов продают базу отдыха

Участок находится в долгосрочной аренде
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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В Екатеринбурге, на березу озера Шарташ, решили продать базу отдыха «Избушки». Чтобы заполучить действующий бизнес, заплатить за него нужно будет 35 миллионов рублей.

- Проект развития и благоустройства территории вокруг озера не знает аналогов в современной истории Екатеринбурга – это будет главное место притяжения и отдыха горожан, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Колоссальный трафик для многократного роста существующего бизнеса, который работает в плюс.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Продавец отмечает, что сейчас участок находится в долгосрочной аренде. Предложение о продаже отлично подойдет для инвесторов, бизнесменов и предпринимателей, желающих получать стабильный доход.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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