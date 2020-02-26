2020-02-26T14:06:57+03:00
Общество

МегаФон запустил 5G в роуминге

Это первый опыт открытия международного 5G-роуминга среди российских операторов
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Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странахСовсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах
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Скорость, о которой многие говорят, уже могут оценить абоненты МегаФона в зарубежных поездках. Главное условие – наличие смартфона с поддержкой 5G. Таких продвинутых пользователей, по данным оператора, уже свыше двух тысяч человек.

Роуминговым партнером МегаФона стала телекоммуникационная группа Orange. Она оказывает услуги в 23 странах. Первой страной, где можно включить 5G на смартфонах, стала Румыния. Здесь абоненты могут пользоваться таким интернетом на тех же условиях, что и в обычных сетях 3G/4G. Но, как уверяют в компании, такой опыт в будущем позволит оперативно развернуть 5G и в других странах:

«Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Продвинутые пользователи смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Аналитики телекома сходятся во мнении, что такой шаг будет популяризировать возможности новых сетей 5G, а люди на своем опыте ощутят удобство пользования.

«Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в роуминге, это отличная возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях, то есть не умозрительно, а пощупать руками», – говорит ведущий аналитик Mobile Research Group, Эльдар Муртазин.

«Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G, могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке», – добавляет аналитик MForum Алексей Бойко.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключиться к ней можно на смартфонах Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей.

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