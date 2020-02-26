26 Февр. 2020 2020-02-26T14:01:04+03:00

Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ГИБДД его задержали посреди улицы в пьяном виде

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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, отправили под суд местного жителя Вячеслава Ковальчука, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

В начале января этого года его поймали на улице в пьяном виде. Не желая быть задержанным, мужчина толкнул сотрудника ГИБДД руками в грудь и ударил лбом в глаз, причинив ему тем самым физическую боль и гематомы мягких тканей лица.

- При назначении наказания суд учел, что Ковальчук полностью признал вину, чистосердечно раскаялся, принес свои извинения, характеризуется исключительно положительно, имеет постоянное место работы, впервые привлекается к уголовной ответственности, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU