2020-02-26T13:44:43+03:00
Общество

На Урале родители сына-драчуна заплатят 50 тысяч за сломанную челюсть

Два школьника сильно подрались в летнем лагере и одному из них пришлось долго лечиться
Мария Трапезникова
Поделиться:
Два школьника сильно подрались в летнем лагере и одному из них пришлось долго лечитьсяДва школьника сильно подрались в летнем лагере и одному из них пришлось долго лечитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В июле 2017 года в летнем лагере на базе Сысертской школы №23 подрались школьники. В ходе ссоры 9-летний Сема сильно избил 10-летнего Степу [имена обоих мальчиков изменены – прим.ред.]: он ударил оппонента коленом по лицу.

В итоге, мальчику потребовалась медпомощь и разговор с детским психологом. После получения травмы нижней челюсти ребенок был вынужден лечиться, не мог продолжать учение по вокалу и даже жевать твердую пищу. Его мама пошла в Сысертский районный суд, требуя выплатить ее сыну компенсацию морального вреда.

- Суд удовлетворил требования женщины частично. По закону вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, возмещают его родители или опекуны, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Родителей драчуна обязали выплатить 52 тысячи с учетом всех расходов.

Но они не согласились с решением и пошли в Свердловский областной суд, потребовав уменьшить сумму на 10 тысяч. По их мнению, пострадавших мальчик сам спровоцировал конфликт. Но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на берегу озера за 35 миллионов продают базу отдыха
МегаФон запустил 5G в роуминге
Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз
На Урале родители сына-драчуна заплатят 50 тысяч за сломанную челюсть
Банк Уралсиб и АО «Уралсиб Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Крупный застройщик Екатеринбурга облагородит парк «Пышминские Озерки»
«О них нужно заботиться»: спикер гордумы Екатеринбурга, которого обвинили в сексизме, пояснил свои слова
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
В Екатеринбурге пожарные подразделения стянули на завод имени Калинина ради масштабных учений
В Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителей
Чтобы каждый ребенок прочувствовал: в честь тружеников тыла в Екатеринбурге откроют музей-памятник
В школе Екатеринбурге дети остались без обеда после того, как сфотографировали хлеб с плесенью
«Италия в панике»: звезда «Холостяка» застряла в Европе из-за вспышки коронавируса
Пытался залечь на дно в тайге: на Урале поймали рецидивиста, изнасиловавшего женщину
На Урале стерли с карты еще одну деревню-призрак
Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель
Отвлекся на телефон: на Урале экс-полицейскому, сбившему пешехода на «зебре», грозит до пяти лет тюрьмы
Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля
С начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан
Екатеринбуржца, случайно убившего свою жену, отправили под суд
В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой
Уральский бизнес оштрафовали на 50 тысяч за нелегальное пиво
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели