На Урале родители сына-драчуна заплатят 50 тысяч за сломанную челюсть

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:44:43+03:00

Два школьника сильно подрались в летнем лагере и одному из них пришлось долго лечиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два школьника сильно подрались в летнем лагере и одному из них пришлось долго лечиться

Изменить размер текста: A A

В июле 2017 года в летнем лагере на базе Сысертской школы №23 подрались школьники. В ходе ссоры 9-летний Сема сильно избил 10-летнего Степу [имена обоих мальчиков изменены – прим.ред.]: он ударил оппонента коленом по лицу.

В итоге, мальчику потребовалась медпомощь и разговор с детским психологом. После получения травмы нижней челюсти ребенок был вынужден лечиться, не мог продолжать учение по вокалу и даже жевать твердую пищу. Его мама пошла в Сысертский районный суд, требуя выплатить ее сыну компенсацию морального вреда.

- Суд удовлетворил требования женщины частично. По закону вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, возмещают его родители или опекуны, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Родителей драчуна обязали выплатить 52 тысячи с учетом всех расходов.

Но они не согласились с решением и пошли в Свердловский областной суд, потребовав уменьшить сумму на 10 тысяч. По их мнению, пострадавших мальчик сам спровоцировал конфликт. Но решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU