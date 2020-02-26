2020-02-26T13:29:37+03:00
Общество

Банк Уралсиб и АО «Уралсиб Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»

Программа позволяет накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств
Поделиться:
Фото: предоставлено УралсибФото: предоставлено Уралсиб
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Управляй будущим», которая за счет регулярных взносов и страховой составляющей позволяет накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем. Также программа предусматривает адресную передачу денег близкому человеку к конкретному сроку за счет единовременного взноса.

Программа НСЖ «Управляй будущим» доступна в рублях и в долларах США. Срок страхования - от 5 до 30 лет. Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора, а в случае применения программы «Управляй будущим Лайт» для передачи капитала – до 100 лет на момент окончания договора.

Программа дает возможность гибкой оплаты взносов – с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью, либо единовременным взносом.

Получить страховые выплаты в случае смерти владельца полиса НСЖ может один или несколько наследников по закону или указанных в договоре выгодоприобретателей.

Получить более подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно в отделениях Банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на берегу озера за 35 миллионов продают базу отдыха
МегаФон запустил 5G в роуминге
Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз
На Урале родители сына-драчуна заплатят 50 тысяч за сломанную челюсть
Банк Уралсиб и АО «Уралсиб Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Крупный застройщик Екатеринбурга облагородит парк «Пышминские Озерки»
«О них нужно заботиться»: спикер гордумы Екатеринбурга, которого обвинили в сексизме, пояснил свои слова
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
В Екатеринбурге пожарные подразделения стянули на завод имени Калинина ради масштабных учений
В Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителей
Чтобы каждый ребенок прочувствовал: в честь тружеников тыла в Екатеринбурге откроют музей-памятник
В школе Екатеринбурге дети остались без обеда после того, как сфотографировали хлеб с плесенью
«Италия в панике»: звезда «Холостяка» застряла в Европе из-за вспышки коронавируса
Пытался залечь на дно в тайге: на Урале поймали рецидивиста, изнасиловавшего женщину
На Урале стерли с карты еще одну деревню-призрак
Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель
Отвлекся на телефон: на Урале экс-полицейскому, сбившему пешехода на «зебре», грозит до пяти лет тюрьмы
Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля
С начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан
Екатеринбуржца, случайно убившего свою жену, отправили под суд
В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой
Уральский бизнес оштрафовали на 50 тысяч за нелегальное пиво
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели