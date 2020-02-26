Крупный застройщик Екатеринбурга облагородит парк «Пышминские Озерки»

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:26:18+03:00

К работам приступят только тогда, когда на территории района построят 4-5 жилых домов

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Один из самых крупных застройщиков Екатеринбурга, компания УГМК, планирует арендовать у мэрии лесопарк «Пышминское Озерки», который находится рядом с районом «Изумрудный бор». Там же планируется построить пять детских садов на пять гектаров и две школы на восемь гектаров. Строительством займутся городские власти.

На территории парка появятся скамейки, волейбольные и футбольные поля. К работам застройщик приступит только тогда, когда на территории района будут построены хотя бы четыре-пять домов.

- Первые этажи всех домов будут отданы под коммерческое размещение – магазины, аптеки, а также пекарни, кафе и фитнесс-центры с бассейном, - рассказал руководитель девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

ИСТОЧНИК KP.RU