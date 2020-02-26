2020-02-26T13:19:45+03:00
Общество

«О них нужно заботиться»: спикер гордумы Екатеринбурга, которого обвинили в сексизме, пояснил свои слова

Игорь Володин считает, что криминал не смотрит на пол, поэтому работать в ППС опасно
Лев ИСТОМИН
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Игорь Володин выступил в защиту женщин, а его обвинили в сексизмеИгорь Володин выступил в защиту женщин, а его обвинили в сексизмеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин объяснил свои слова о том женщинам сложно работать в органах внутренних дел. Ранее политик задался вопросом о том, как женщина из патрульно-постовой службы будет догонять преступника и догонит ли, тем более в юбке?

По словам председателя Думы Игоря Володина, речь на заседании шла о мотивации, о поддержке полицейских, в том числе за счет улучшения их жилищных условий.

- Я говорил о том, что мужчины уходят со службы именно из-за этого, а женщинам на ряде должностей в полиции очень сложно. И привел пример патрульно-постовой службы, где нужна сила, ведь борьба идет с криминалитетом, который не смотрит на пол – это серьезная опасность для женщин сотрудников. Мы должны о них заботиться, оберегать и сохранять. Часто это матери, которых дома ждут дети. При этом отдельно подчеркну, что в полиции невозможно обойтись без женщин вообще, они обязательно нужны в ряде подразделений, где они справляются еще лучше мужчин, - говорит политик.

По его словам, борьбой с преступностью должны заниматься в основном мужчины, а женщин в погонах нужно оберегать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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