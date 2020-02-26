«О них нужно заботиться»: спикер гордумы Екатеринбурга, которого обвинили в сексизме, пояснил свои слова
Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин объяснил свои слова о том женщинам сложно работать в органах внутренних дел. Ранее политик задался вопросом о том, как женщина из патрульно-постовой службы будет догонять преступника и догонит ли, тем более в юбке?
По словам председателя Думы Игоря Володина, речь на заседании шла о мотивации, о поддержке полицейских, в том числе за счет улучшения их жилищных условий.
- Я говорил о том, что мужчины уходят со службы именно из-за этого, а женщинам на ряде должностей в полиции очень сложно. И привел пример патрульно-постовой службы, где нужна сила, ведь борьба идет с криминалитетом, который не смотрит на пол – это серьезная опасность для женщин сотрудников. Мы должны о них заботиться, оберегать и сохранять. Часто это матери, которых дома ждут дети. При этом отдельно подчеркну, что в полиции невозможно обойтись без женщин вообще, они обязательно нужны в ряде подразделений, где они справляются еще лучше мужчин, - говорит политик.
По его словам, борьбой с преступностью должны заниматься в основном мужчины, а женщин в погонах нужно оберегать.
ИСТОЧНИК KP.RU