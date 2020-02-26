2020-02-26T12:35:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителей

На них не было маркировок и других сопроводительных документов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителейВ Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 26 февраля, в Екатеринбурге на плодоовощной базе специалисты Россельхознадзора уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителей. На яблоках, грушах, гранатах и даже на шампиньонах не было маркировок и других сопроводительных документов.

- Россельхознадзор, ФСБ, транспортная прокуратура и таможенники провели контрольное мероприятие на базе с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции, - рассказали в пресс-службе.

В итоге, все найденные продукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов. Их все ввезли на территорию РФ незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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