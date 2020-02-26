Чтобы каждый ребенок прочувствовал: в честь тружеников тыла в Екатеринбурге откроют музей-памятник
Власти Екатеринбурга в честь тружеников тыла планируют открыть музей-памятник. Его цель – в доступной и наглядной форме рассказать горожанам и будущим поколениям о вкладе свердловчан в Победу во время Великой Отечественной войны. Этот вопрос сегодня обсудили во время заседания Гордумы.
Музей хотят построить на территории Орджоникидзевского района, где в годы войны и находились большинство оборонных заводов: вблизи перекрестка Машиностроителей – Космонавтов.
- Комплекс будет состоять из музейной экспозиции, скульптур и стелы с барельефом, на который отлиты названия заводов, внесших вклад в Победу, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Планируется, что он станет филиалом Музея Истории Екатеринбурга.
Глава города Александр Высокинский на заседании отметил, что хотел бы, чтобы музей был интерактивным: например, установить макет станка с имитацией заводского шума, «чтобы каждый ребенок мог встать за станок на коробку и послушать, как это было».
Чтобы проработать все оргвопросы, на заседании решили создать специальную рабочую группу, в состав которой войдут представители городской администрации, депутаты гордумы, представители ветеранских общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU