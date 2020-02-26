26 Февр. 2020 2020-02-26T12:07:19+03:00

В школе Екатеринбурге дети остались без обеда после того, как сфотографировали хлеб с плесенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге учеников школы №72 оставили без еды после того, как они сфотографировали и выложили в Интернет кадры с хлебом с плесенью, который им подали на обед. Информация об этом была опубликована в некоторых городских СМИ, прокуратура уже начала проверку.

- В настоящее время получена информация непосредственно от родителей ученика пятого класса этой школы, от представителей Уральского родительского комитета о ненадлежащей уборке в столовой и некачественно приготовленной пище, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты проверят, как в школе соблюдаются санитарные нормы и правила приготовления еды. А также как она хранится и подается школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU