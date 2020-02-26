Пытался залечь на дно в тайге: на Урале поймали рецидивиста, изнасиловавшего женщину

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:30:22+03:00

Его привлекло то, как хорошо она была одета

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В Асбесте, что в Свердловской области, отправили под суд 32-летнего жителя Артемовского, которого обвиняют в изнасиловании и краже. Вечером 20 февраля он заметил на одной из остановок города женщину и решил ее обокрасть. Он зашел вместе с ней в автобус и вышел следом за ней через несколько остановок.

- Он прошел за женщиной до малолюдного места, после чего совершил в отношении нее инкриминируемые ему преступления сексуального характера, а также похитил все ее деньги, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- В качестве жертвы он выбрал именно эту женщину по признаку привлекательности и опрятности. Ему понравилось, как она была одета. Для него это значило, что ему будет, чем поживиться, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

После этого он сбежал с места преступления и уже собирался уехать на север области на заработки, но его вовремя задержали полицейские Невьянска благодаря опубликованной ориентировке.

- Взяли его на трассе, ведущей в сторону Ивделя. Любителем «клубнички» и чужих денег оказался ранее трижды судимый по статье «изнасилование» житель Среднего Урала, освободившийся из мест лишения свободы 15 ноября прошлого года, - отметил Горелых. – В определенных кругах он больше известен по прозвищу «Казаня». Собственной семьи у него нет, но момента совершения преступления жил с матерью.

Понимая, что полицейские за ним скоро придут, он впопыхах собрал все свои сбережения, туалетные принадлежности и покинул родительский дом, надеясь скрыться в тайге. В итоге, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Из-за того, что он украл у женщины деньги, в ближайшее время будет решен вопрос о даче правовой оценки и этому.

ИСТОЧНИК KP.RU