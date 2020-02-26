На Урале стерли с карты еще одну деревню-призрак

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:50:04+03:00

На территории деревни площадью 48 гектаров нет постоянно проживающего населения, дорог, инженерной инфраструктуры, объектов торговли и жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там нет ни дорог, ни жителей

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Заксобрание Свердловской области официально упразднило еще одну деревню-призрак Антоновку в Таборинском районе региона. Из нее уехали все жители, поэтому она потеряла признаки населенного пункта.

- На территории деревни площадью 48 гектаров нет постоянно проживающего населения, дорог, инженерной инфраструктуры, объектов торговли и жилых домов, - рассказал на заседании председатель думы Таборинского сельского поселения Алексей Петренко.

Всех жителей предупредили об упразднении деревни, возражений ни у кого не возникло – как и предложений. Упразднение «призрачных» населенных пунктов – обычная практика для регионального Заксобрания. За прошлый год депутаты стерли с карты области семь таких деревень и поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU