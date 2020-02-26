Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:26:27+03:00

Это очень редкая профессия, которой можно научиться только в одном центре России

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Уже в этом пожароопасном сезоне у Уральской авиабазы появится специалист редкой профессии, как для региона, так и для страны в целом, – летчик-наблюдатель. Сейчас на нее обучается представитель региональной Авиалесоохраны Евгений Зуев.

- Уникальность этой профессии определяется многими факторами. Эти специалисты имеют двойную, штурманскую и лесохозяйственную, подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Евгений Зуев за учебой (справа). Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Всего по России таких специалистов 300 человек, но именно благодаря им удается вовремя обнаружить и потушить около трети лесных пожаров. В стране есть всего один центр, где готовят «летнабов» - в Пулково, под Москвой. Но профессию могут получить только те, кто имеет лесотехническое образование и опыт в тушении пожаров.

Основная задача летчиков-наблюдателей – обнаружить очаг возгорания, мониторить его и руководить тушением труднодоступных лесных пожаров.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

- Подготовка молодых специалистов завершится в конце мая и уже в начале лета Евгений приступит к работе по охране лесов от пожаров на территории Якутии. Вместе с ними начнут работу и другие успешно завершившие обучение курсанты, - добавили в Уральской авиалесоохране.

Первое время все молодые специалисты будут работать в паре с опытными «летнабами» и только после стажировки начнут строить карьеру самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU