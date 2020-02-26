2020-02-26T10:26:27+03:00
Общество

Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель

Это очень редкая профессия, которой можно научиться только в одном центре России
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба АвиалесоохраныФото: пресс-служба Авиалесоохраны
Изменить размер текста:

Уже в этом пожароопасном сезоне у Уральской авиабазы появится специалист редкой профессии, как для региона, так и для страны в целом, – летчик-наблюдатель. Сейчас на нее обучается представитель региональной Авиалесоохраны Евгений Зуев.

- Уникальность этой профессии определяется многими факторами. Эти специалисты имеют двойную, штурманскую и лесохозяйственную, подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Евгений Зуев за учебой (справа). Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Евгений Зуев за учебой (справа). Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Всего по России таких специалистов 300 человек, но именно благодаря им удается вовремя обнаружить и потушить около трети лесных пожаров. В стране есть всего один центр, где готовят «летнабов» - в Пулково, под Москвой. Но профессию могут получить только те, кто имеет лесотехническое образование и опыт в тушении пожаров.

Основная задача летчиков-наблюдателей – обнаружить очаг возгорания, мониторить его и руководить тушением труднодоступных лесных пожаров.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

- Подготовка молодых специалистов завершится в конце мая и уже в начале лета Евгений приступит к работе по охране лесов от пожаров на территории Якутии. Вместе с ними начнут работу и другие успешно завершившие обучение курсанты, - добавили в Уральской авиалесоохране.

Первое время все молодые специалисты будут работать в паре с опытными «летнабами» и только после стажировки начнут строить карьеру самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале стерли с карты еще одну деревню-призрак
Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель
Отвлекся на телефон: на Урале экс-полицейскому, сбившему пешехода на «зебре», грозит до пяти лет тюрьмы
Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля
С начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан
Екатеринбуржца, случайно убившего свою жену, отправили под суд
В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой
Уральский бизнес оштрафовали на 50 тысяч за нелегальное пиво
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели
«Демоны физики» из Екатеринбурга забрали «серебро» на московском турнире
«Уральская ночь музыки» объявила первого хедлайнера
«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф
Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат
125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ
Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка
Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд