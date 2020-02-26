Отвлекся на телефон: на Урале экс-полицейскому, сбившему пешехода на «зебре», грозит до пяти лет тюрьмы

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:01:19+03:00

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В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили местного 55-летнего жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека. В сентябре прошлого года мужчина проехал по «зебре» и сбил проходящего там пешехода. Его отвлек телефонный звонок.

- Приближаясь к пешеходному переходу, он осознавал, что видимость в направлении его движения ограничена находящимся на встречке рейсовым автобусом, который высаживал на остановке пассажиров, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От удара машины мужчина-пешеход получил настолько сильные травмы, что скончался на месте, еще до прибытия скоро помощи. Оказалось, что водитель-виновник в 2005 году был начальником Краснотурьинского ГИБДД. На него завели уголовное дело и направили в местный суд. Максимальный срок, который теперь ему грозит, - до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU