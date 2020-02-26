Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля
Аналитики «Яндекса» подсчитали, во сколько обойдется приготовление 30 блинов жителям Екатеринбурга. Для этого они рассмотрели стоимость ингредиентов для приготовления в целом по России и отдельно в городах-миллионниках. Специалисты изучили данные о чеках, которые пользователи приложения «Едадил» сканировали в декабре-феврале, чтобы получить кэшбэк.
И пришли к выводу, что для того, чтобы приготовить блины, екатеринбуржцам придется заплатить 92 рубля за все продукты, которые входят в их состав.
- В Екатеринбурге блины стоят дешевле, чем в любом другом городе-миллионнике. На втором месте по дешевизне Уфа – там нужные продукты стоят всего на 20 копеек дороже, - рассказали в пресс-службе «Яндекса». – Самые дорогие блины в Санкт-Петербурге и Красноярске – 111 рублей.
Фото: пресс-служба Яндекса
Кроме этого аналитики посчитали, во сколько обойдутся екатеринбуржцам самые популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. И чтобы сравнить города между собой, они смотрели на медианную стоимость 100 грамм продукта.
Оказалось, что в столице Урала цены на добавки и начинки не сильно отличаются от среднего уровня. Масло чуть дешевле, а творог, сметана и икра – чуть дороже. На остальные продукты цены примерно одинаковые.
Фото: пресс-служба Яндекса
Масленичная неделя началась в Екатеринбурге еще в минувшее воскресенье, 24 февраля и продлится до 1 марта. Для удобства мы составили большой список самых интересных мероприятий, которые можно посетить, а также поделились самыми интересными историями, традициями и приметами Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU