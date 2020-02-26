2020-02-26T09:41:10+03:00
Общество

Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля

Аналитики «Яндекса» посчитали, во сколько обойдется самое традиционное блюдо праздника
Мария Трапезникова
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Стоимость приготовления блинов в Екатеринбурге самая низкая среди других городов-миллионниковСтоимость приготовления блинов в Екатеринбурге самая низкая среди других городов-миллионниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики «Яндекса» подсчитали, во сколько обойдется приготовление 30 блинов жителям Екатеринбурга. Для этого они рассмотрели стоимость ингредиентов для приготовления в целом по России и отдельно в городах-миллионниках. Специалисты изучили данные о чеках, которые пользователи приложения «Едадил» сканировали в декабре-феврале, чтобы получить кэшбэк.

И пришли к выводу, что для того, чтобы приготовить блины, екатеринбуржцам придется заплатить 92 рубля за все продукты, которые входят в их состав.

- В Екатеринбурге блины стоят дешевле, чем в любом другом городе-миллионнике. На втором месте по дешевизне Уфа – там нужные продукты стоят всего на 20 копеек дороже, - рассказали в пресс-службе «Яндекса». – Самые дорогие блины в Санкт-Петербурге и Красноярске – 111 рублей.

Фото: пресс-служба Яндекса

Фото: пресс-служба Яндекса

Кроме этого аналитики посчитали, во сколько обойдутся екатеринбуржцам самые популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. И чтобы сравнить города между собой, они смотрели на медианную стоимость 100 грамм продукта.

Оказалось, что в столице Урала цены на добавки и начинки не сильно отличаются от среднего уровня. Масло чуть дешевле, а творог, сметана и икра – чуть дороже. На остальные продукты цены примерно одинаковые.

Фото: пресс-служба Яндекса

Фото: пресс-служба Яндекса

Масленичная неделя началась в Екатеринбурге еще в минувшее воскресенье, 24 февраля и продлится до 1 марта. Для удобства мы составили большой список самых интересных мероприятий, которые можно посетить, а также поделились самыми интересными историями, традициями и приметами Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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