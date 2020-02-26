С начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:16:32+03:00

В январе и феврале выполнялось до 15 рейсов в неделю

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В первые месяцы зимы свердловчане предпочли отдохнуть в жарких странах с морем и песочком, даже не смотря на аномально теплую погоду на Урале. С начала года в Дубай, самый популярный город ОАЭ, отправились на отдых больше 22 тысяч человек. Цифрами поделились в пресс-службе аэропорта Кольцово.

- В январе и феврале в нашем аэропорту выполнялось до 15 рейсов в неделю. Туда перевозили сразу пять авиакомпаний, - рассказали там.

Кстати, не так давно свердловский аэропорт признали лучшим в стране. Он стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинациях «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 миллионов пассажиров в год» и «Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU